Varios distritos de Lima Metropolitana ubicados lejos del litoral registraron este martes 27 temperaturas próximas a los 33 °C, nivel considerado extremadamente cálido, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El organismo precisó que estas condiciones se presentaron principalmente en zonas del este y norte de la capital, donde la influencia marina es menor y la radiación solar tiene mayor impacto durante el verano.

La Molina marcó el valor más alto del verano

Uno de los distritos más afectados fue La Molina, donde la temperatura alcanzó los 32.6 °C al mediodía, convirtiéndose en el registro más alto en lo que va del verano 2026, de acuerdo con el reporte oficial del Senamhi.

La entidad explicó que este incremento responde a la escasa nubosidad, la mayor intensidad de radiación solar y la circulación de vientos débiles, factores que favorecen el aumento de las temperaturas en distritos alejados del mar.

Recomendaciones ante el calor intenso

Ante este escenario, el Senamhi reiteró sus recomendaciones a la población para evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., así como hidratarse constantemente, usar ropa ligera, protector solar y sombreros, con el fin de prevenir golpes de calor y otros problemas de salud.

Las autoridades no descartan que las temperaturas elevadas continúen en los próximos días, por lo que exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los avisos meteorológicos oficiales.