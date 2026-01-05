Desde el inicio del 2026, el aumento de las temperaturas viene acentuando la sensación de bochorno en Lima Metropolitana. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, se han pronosticado valores de hasta 29 °C en diversos sectores de la capital.

El ingeniero Piero Rivas, vocero del organismo, detalló que el comportamiento térmico varía según la zona geográfica de la ciudad.

Zonas con mayor sensación de calor

Según el Senamhi, Lima Este que comprende distritos como Ate, El Agustino, La Molina, Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo y Cieneguilla registraría temperaturas de hasta 29 °C.

En Lima Norte, donde se ubican Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Comas, Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres, se prevén valores similares.

Para Lima Centro, que incluye Lima Cercado, Breña, Lince, Jesús María, La Victoria, San Isidro y Miraflores, las temperaturas podrían llegar a 26 °C, mientras que en Lima Sur, el Callao y Lima Oeste se esperan máximos cercanos a los 25 °C.

¿Por qué se siente más calor?

El especialista explicó que el bochorno está relacionado con la alta humedad ambiental, la cual incrementa la sensación térmica. “Cuando tenemos una humedad elevada, el ambiente se percibe más caluroso”, señaló Rivas en declaraciones a TV Perú.

Detalló que el cuerpo humano se refresca mediante la evaporación del sudor, pero este proceso se vuelve menos eficiente cuando el aire está saturado de humedad, lo que genera mayor incomodidad térmica.

Recomendaciones para el cuidado de mascotas

El aumento de temperaturas también afecta a las mascotas, especialmente durante los paseos al aire libre. El vocero del Senamhi recomendó evitar salir al mediodía, cuando la radiación solar eleva rápidamente la temperatura de pistas y veredas.

Sugirió llevar a los animales directamente a parques o zonas con grass, que se mantienen más frescas gracias a la cobertura vegetal. Además, aconsejó colocar cubos de hielo en los recipientes de agua para mantener una hidratación adecuada y mitigar los efectos del calor intenso.