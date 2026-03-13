Un vehículo de bomberos protagonizó un momento de alto riesgo al circular por el carril exclusivo del Metropolitano en Chorrillos cuando un automóvil particular invadió su camino sin previo aviso. La maniobra evasiva del conductor evitó por centímetros un choque frontal en plena avenida Paseo de la República.

El suceso quedó registrado tanto por cámaras de seguridad municipales como por el equipo de videovigilancia interna de la unidad bomberil. Los videos muestran con claridad la secuencia de tensión que involucró a tres efectivos en la cabina del camión.

#lima #emergencia #peru ♬ sonido original - 🎧❤️‍🩹 @mikatv.oficial 🚨 ¡DE PELÍCULA!: BOMBEROS EVITAN CHOQUE CON IMPRESIONANTE MANIOBRA MIENTRAS IBAN A UNA EMERGENCIA 🚒 🚒 Momento de tensión vivieron los bomberos en Chorrillos, cuando una unidad tuvo que realizar una rápida maniobra para evitar un choque mientras se dirigía a atender una emergencia. Según testigos, el vehículo de los hombres de rojo avanzaba con las sirenas encendidas por una transitada vía del distrito, cuando de pronto un automóvil apareció inesperadamente en su camino. En cuestión de segundos, el conductor de la unidad reaccionó con gran rapidez y realizó una maniobra precisa que permitió esquivar el impacto, evitando así un accidente que pudo haber terminado en tragedia. El hecho ha generado comentarios entre vecinos y conductores, quienes resaltaron la rápida reacción y el profesionalismo de los bomberos, quienes incluso en medio del peligro continúan su camino para cumplir con su misión de salvar vidas. 🚒 #bomberos

La unidad avanzaba a velocidad sostenida por la vía reservada para emergencias en dirección al sur de Lima. A la altura de la cuadra 9 de Paseo de la República, el conductor del vehículo particular ejecutó un giro prohibido hacia la izquierda.

Esta acción obligó al chofer de bomberos a reaccionar de inmediato desviándose de su ruta habitual. El camión abandonó momentáneamente el carril exclusivo para reincorporarse metros más adelante tras superar la intersección.

El punto crítico del incidente se ubica en el cruce con la calle Madalengoitia. Esa zona concentra acceso vehicular directo al centro comercial Plaza Lima Sur y la estación Rosario de Villa del Metropolitano.

Las grabaciones externas captan la trayectoria del automóvil ingresando al carril de alta velocidad sin respetar las señales de tránsito. El vehículo de emergencias aparece desplazándose con sirenas activadas hacia un llamado de auxilio.

La filmación interna del camión muestra la reacción inmediata de los tres bomberos ante la súbita irrupción del auto particular. Los ocupantes mantienen la compostura profesional mientras el conductor estabiliza la unidad tras la maniobra de evasión.

El incidente ocurrió el pasado 21 de febrero pero las imágenes comenzaron a circular ampliamente en las últimas horas. Las cámaras del distrito de Lima Sur preservaron evidencia clave del suceso vial.

La rápida intervención del personal bomberil impidió un accidente que pudo haber tenido consecuencias fatales. Tanto el camión como el vehículo particular continuaron su trayecto sin daños materiales visibles.

El caso resalta los riesgos que enfrentan vehículos de emergencia al circular por corredores exclusivos urbanos. La invasión de carriles reservados representa una amenaza constante para operaciones críticas de salvamento.