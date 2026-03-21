El Consorcio Camisea rechazó haber incrementado los precios del Gas Licuado de Petróleo en medio de las quejas generalizadas por el encarecimiento de los balones de gas en múltiples regiones del país. La empresa explicó que cualquier modificación en el valor final que perciben los usuarios responde exclusivamente a elementos externos relacionados con la comercialización posterior a la producción.

El GLP presenta particularidades distintas al gas natural debido a su dependencia de las fluctuaciones del mercado internacional. El consorcio precisó que el Perú cubre una porción significativa de su demanda interna mediante importaciones, lo que expone directamente el precio al comportamiento global de los hidrocarburos.

La compañía enfatizó que ha mantenido estables sus precios de salida desde la planta a pesar del reciente episodio de inestabilidad energética nacional. Este factor descarta cualquier responsabilidad del productor en las variaciones que han impactado el costo para los consumidores domésticos.

Precios responden a cadena de distribución

El consorcio desglosó la estructura económica que determina el precio que pagan los hogares por los balones de gas para sus actividades cotidianas. El GLP recorre una cadena extensa que involucra transportistas mayoristas, empresas envasadoras y distribuidores minoristas antes de llegar al usuario final.

Según los datos proporcionados por Camisea, cerca del 76 por ciento del monto total que desembolsan los consumidores corresponde a esta cadena de intermediarios. Este porcentaje incorpora además el Impuesto General a las Ventas, contribuciones al Fondo de Inclusión Social Energético y el pago de regalías correspondientes.

La empresa reiteró que las alzas recientes en los puntos de venta minorista tienen su origen en estos eslabones posteriores y no en un ajuste deliberado por parte del productor. Esta aclaración busca orientar a la población sobre los verdaderos factores que determinan el encarecimiento del combustible residencial.

Camisea recomendó a los usuarios emplear la aplicación oficial Facilito desarrollada por el Estado peruano para monitorear precios a nivel nacional. La herramienta facilita la comparación de tarifas entre distintos proveedores y la localización de los puntos de venta más cercanos con mejor oferta.