Una celebración navideña terminó en tragedia para una familia proveniente de Andahuaylas que viajó a la costa limeña. Miguel Ángel Leguía Guzmán, de 23 años, perdió la vida al ser arrastrado por el oleaje mientras pescaba en la playa Chocaya, provincia de Cañete.​

El pasado 23 de diciembre, dos días antes de Nochebuena, el joven egresado de la carrera de Administración de la Universidad José María Arguedas se encontraba pescando junto a su padre en la playa Chocaya, situada entre los kilómetros 92.5 y 93 de la Panamericana Sur, en una zona próxima a los balnearios de Asia y Cerro Azul.​

Cuando ambos intentaban regresar a la orilla, la víctima fue sorprendido por una ola que lo arrastró hacia una zona rocosa donde quedó atrapado entre las peñas. Su padre hizo todo lo posible por rescatarlo, pero la intensidad de la marea frustró sus intentos. Los familiares del occiso solo pudieron rescatar su billetera y chompa luego de que las olas las regresaran a la orilla.

Viaje familiar era una promesa pendiente

La familia Leguía había llegado un día antes del incidente con el objetivo de celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la costa. Este viaje representaba el cumplimiento de un compromiso hecho a la difunta abuela del joven, que consistía en realizar visitas periódicas a Huancayo, Andahuaylas o Cañete como parte de las tradiciones familiares.​

Miguel Ángel había completado recientemente sus estudios universitarios y se disponía a disfrutar de su descanso junto a sus seres queridos, sin imaginar que sería su último viaje.​

Familia solicita apoyo institucional

Los padres de Miguel Ángel hicieron un llamado público a las autoridades para que brinden el apoyo necesario en las labores de rescate del cuerpo de su hijo.

“Quisiera que me apoyen para poder rescatar a mi hijo, su cuerpo, para poderme llevar y darle su cristiana sepultura”, expresó el padre en Latina Noticias.​

La familia espera recibir asistencia técnica y logística para recuperar los restos del joven y trasladarlos a su tierra natal en Andahuaylas, donde podrán despedirse de él según sus tradiciones y ofrecerle un entierro digno.