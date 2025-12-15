Un ciudadano venezolano fue asesinado a balazos este domingo en una calle cercana a la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho. Tras el ataque, la Policía Nacional desplegó un operativo que permitió capturar al presunto autor del crimen, también de nacionalidad venezolana, identificado como John Enrique Rojas Rivera.​

De acuerdo con la información policial, la víctima fue interceptada en plena vía pública y recibió varios disparos a corta distancia. Minutos después del atentado, el agresor emprendió la fuga e intentó perderse entre las calles de San Juan de Lurigancho, generando alarma entre los vecinos de la zona por la violencia del hecho.​

Plan cerco y captura del sospechoso

Durante una conferencia de prensa, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, informó que se activó de inmediato un plan cerco con participación de agentes policiales y personal de serenazgo del distrito. Explicó que, gracias a este despliegue, lograron ubicar, reducir y finalmente detener al presunto sicario, a pocos metros del lugar donde se perpetró el asesinato.​

“Le quita la vida para luego huir. Luego se activa el plan cerco, en el que participan miembros de la Policía y del serenazgo municipal. Se pudo ubicar, reducir y finalmente capturar a esta persona”, explicó el comandante.

Durante la intervención, los efectivos también incautaron el arma de fuego que habría sido utilizada en el crimen, así como el vehículo que presuntamente sirvió para ejecutar el ataque. Ambos elementos fueron hallados a escasa distancia del punto del homicidio y quedaron a disposición de las autoridades para las pericias correspondientes.​

“Asimismo, a cinco metros se incautó el arma de fuego y el vehículo utilizado para la comisión de este delito”, detalló Arriola.

La versión del detenido y las hipótesis del móvil

Según el jefe policial, el detenido manifestó que el ataque respondería a una venganza por un hecho ocurrido hace aproximadamente diez años en Venezuela, en el que la víctima habría estado implicada en un delito. El jefe policial remarcó que esa versión aún debe ser corroborada y que no puede asumirse como definitiva mientras avancen las investigaciones.​

“El móvil sería, según lo ha indicado preliminarmente, para vengarse de la acción de esta persona asesinada, un acto que sucedió en Venezuela hace 10 años. Y que al tomar conocimiento de que se encontraban aquí en el Perú, han venido, lo han ubicado y le han quitado la vida. Cosas que tienen que corroborarse convenientemente y no quedarse con el dicho”, indicó Arriola.

Por otro lado, la pareja sentimental del fallecido sostuvo que el crimen no estaría vinculado a una represalia antigua, sino a un presunto préstamo que habría generado un conflicto reciente. Ante su versión, Arriola señaló que también se evaluará la hipótesis, revisando documentos, comunicaciones y cualquier evidencia que permita confirmar o descartar que el caso guarde relación con una deuda de dinero.​

“No se descarta absolutamente nada. La esposa también puede decir que ese sería uno de los motivos. También habría que verificar si es que hay un préstamo, cuáles fueron los mecanismos, los documentos, los lugares, las comunicaciones en torno al préstamo. Entonces todo ello se verifica”, afirmó Arriola.

El comandante general enfatizó que ninguna línea de investigación está cerrada y que incluso se analiza la posibilidad de que el hecho configure un presunto caso de sicariato. En ese escenario, las autoridades deberán determinar si existió un autor intelectual y cuál fue exactamente el rol del detenido en la planificación y ejecución del ataque armado.​