La Universidad Nacional Mayor de San Marcos informó que tres presuntos extorsionadores ingresaron a la ciudad universitaria con el aparente objetivo de exigir dinero a los responsables de la obra de ampliación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, proyecto que se ejecuta en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Mediante un comunicado, dicha casa de estudios precisó que la detención se realizó gracias a un operativo de inteligencia del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú.

“La intervención oportuna permitió evitar cualquier daño a la propiedad y resguardar la seguridad de obreros, operarios, personal administrativo y estudiantes”, indica la publicación.

A los detenidos se les halló un cartucho de dinamita, que presuntamente iban a usar para exigir S/2,500 a cambio de “protección”.

“La UNMSM precisa que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes ni trabajadores. La presencia policial se desarrolló en el marco de los protocolos de seguridad articulados por la institución”, agregan.

La universidad rechazó cualquier acto delictivo que ponga en riesgo la tranquilidad del campus y aseguró que continuará reforzando la prevención y la coordinación con las autoridades para garantizar un entorno seguro para la comunidad sanmarquina.