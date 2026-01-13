El Ejecutivo desplegó operativos de control territorial en Lima con apoyo de la PNP, resultando en la captura de cinco presuntos integrantes de bandas criminales dedicadas a la extorsión en Surco y Puente Piedra. Las acciones se concentraron en zonas críticas de Lima Sur y Norte.​

En Santiago de Surco, agentes intervinieron un inmueble y detuvieron a alias ‘Chon’, cabecilla de la banda ‘Los Amigos del Sur’, que extorsionaba empresas de transporte y comercios. Incautaron arma de fuego, municiones, cartuchos de dinamita y elementos probatorios. El operativo contó con supervisión del presidente José Jerí, el ministro del Interior Vicente Tiburcio y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.​

En Puente Piedra, 300 efectivos policiales con apoyo del Ejército actuaron en cinco puntos críticos mediante patrullajes, controles de identidad y vehiculares. Detuvieron a un integrante de ‘Los Injertos del Cono Norte’ con arma y cuaderno de víctimas, una mujer con 1050 ketes de pasta básica de cocaína, más tres de ‘La nueva Generación del Crimen’ con cartuchos de emulsión, municiones, celulares y laptop. La supervisión estuvo a cargo del ministro de Cultura Alfredo Luna y el viceministro de Seguridad José Zapata.​

Paralelamente, el INPE trasladó a 55 internos vinculados a extorsión, sicariato y robo agravado al pabellón de extrema seguridad en el penal Ancón I, como parte de medidas contra el crimen organizado que afecta sectores como el transporte.