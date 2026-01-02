Este jueves, dos integrantes de la agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’ resultaron heridos de bala durante un ataque armado perpetrado en plena presentación musical en el distrito de Carabayllo. El violento incidente se registró en el kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru, cuando la banda ofrecía un concierto ante decenas de asistentes.​

Testigos del ataque relataron que la orquesta se encontraba tocando cuando, de manera intempestiva, cuatro delincuentes a bordo de dos motocicletas irrumpieron en el lugar. Los sujetos descendieron de los vehículos, extrajeron armas de fuego y dispararon directamente contra los músicos sin pronunciar palabra alguna.​

El pánico se apoderó del público presente, que huyó despavorido en múltiples direcciones. Los atacantes aprovecharon la confusión para fugarse del lugar sin dejar rastro.​

Guitarrista herido permanece estable

Como consecuencia de la balacera, dos músicos de la agrupación sufrieron heridas de bala y fueron evacuados de urgencia hacia el Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Ambos permanecen internados bajo observación médica.​

Carlos Quispe Alvarez, de 58 años quien es guitarrista de la orquesta, fue uno de los artistas afectados. Sus parientes indicaron que recibió un disparo en la zona abdominal y otro proyectil le rozó el cuello. Pese a la gravedad del ataque, los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro debido a que las balas no impactaron órganos vitales.​

Por otro lado, el segundo músico herido aún no ha sido identificado oficialmente, aunque se conoce que también continúa hospitalizado con pronóstico reservado.​

Investigan vínculo con extorsión

Efectivos de la Policía Nacional arribaron al escenario del atentado para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias que permitan identificar a los responsables. Las primeras hipótesis policiales apuntan a que el ataque estaría relacionado con un caso de extorsión y cobro de cupos contra la agrupación musical, aunque esta línea investigativa aún debe ser confirmada.​

Cabe recordar que en marzo de 2025, el cantante Carlos Miguel denunció públicamente ser víctima de amenazas extorsivas. “Me llegan mensajes a mi celular, a mis músicos, en redes sociales. Mis community managers tratan de eliminar los mensajes; no pensábamos que esto se iba a desbordar. Estamos asustados, con mucho temor”, declaró en ese momento a radio Exitosa.​