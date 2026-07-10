Un conductor de transporte público fue asesinado y un pasajero resultó herido durante un ataque armado registrado durante la madrugada de este viernes en el distrito de Carabayllo. De acuerdo con el reporte de Exitosa, el hecho ocurrió cuando una miniván que cubría la ruta entre Puente Piedra y Carabayllo circulaba por la avenida Lima fue intervenida por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y que terminaron abriendo fuego contra la cabina del vehículo.

De acuerdo con la información recogida por las autoridades, los atacantes realizaron entre cinco y seis disparos dirigidos hacia el lado del conductor. La víctima identificada como Fritzon Quispe Ramos recibió impactos de bala que le ocasionaron heridas mortales, mientras que uno de los pasajeros también fue alcanzado por los proyectiles.





Un chofer frustró la fuga de los atacantes

Tras escuchar los disparos, el conductor de otra miniván que cubría la misma ruta decidió intervenir para evitar que los responsables escaparan. El chofer aceleró su vehículo y embistió la motocicleta en la que huían los presuntos sicarios.

El impacto provocó que ambos ocupantes cayeran sobre la pista. Uno de ellos sufrió lesiones de consideración y quedó tendido en el lugar, mientras que el segundo logró incorporarse y escapar con rumbo desconocido.

Quispe Ramos fue trasladado de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz. Sin embargo, los médicos del establecimiento confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El pasajero herido también fue llevado al mismo hospital para recibir atención médica. Asimismo, el presunto delincuente capturado permanece internado en ese establecimiento bajo custodia de la Policía Nacional.

Investigación en curso

Efectivos de la comisaría del sector y peritos de criminalística acudieron a la escena para realizar las diligencias correspondientes. Durante la inspección recogieron cinco casquillos de bala que serán incorporados a la investigación.

Las primeras pesquisas no descartan que el crimen esté relacionado con un caso de extorsión contra los trabajadores de esta ruta de transporte. Según la información preliminar, los colectiveros vienen siendo amenazados por organizaciones criminales que exigen pagos ilegales para permitirles operar.

Este es el tercer ataque que afrontan los transportistas de esta empresa en lo que va del año. En enero, la detonación de un artefacto explosivo dejó cinco personas heridas y, hace aproximadamente tres semanas, otro atentado con arma de fuego ocasionó lesiones de gravedad a un conductor y a una pasajera.

La Policía continúa con las investigaciones para ubicar al segundo implicado que logró escapar tras el ataque, así como identificar a la organización criminal que estaría detrás de este hecho y las presuntas extorsiones contra la compañía de transporte público.