Un ataque armado registrado en el distrito limeño de Carabayllo dejó a un conductor de colectivo en estado grave y a una pasajera herida.

El hecho ocurrió frente al parque San Pedro, cuando la unidad de transporte circulaba con pasajeros a bordo y fue interceptada por sujetos desconocidos.

Según la Policía Nacional, dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon directamente contra la cabina del conductor, hiriéndolo con varios impactos de bala.

Vecinos de la zona escucharon más de cuatro disparos y acudieron a auxiliar al chofer, quien fue hallado inconsciente, siendo evacuado de urgencia al hospital Lanfranco La Hoz. La pasajera herida también recibe atención médica.

Efectivos policiales y peritos de criminalística llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recoger evidencias.

De acuerdo a América Noticias, las autoridades no descartan que el atentado esté relacionado con el cobro de cupos a transportistas. Las autoridades anunciaron el refuerzo del patrullaje en los alrededores del parque San Pedro para prevenir nuevos hechos de violencia.