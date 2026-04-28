Un operativo de desalojo ejecutado por la Policía Nacional del Perú en la zona de Torreblanca, en el distrito de Carabayllo, derivó en enfrentamientos entre efectivos y un grupo de vecinos que se oponen a abandonar el área. La intervención se desarrolló en medio de una controversia por la propiedad de los terrenos donde varias familias permanecen asentadas.

La acción policial se realizó en un sector donde existe una disputa legal y social por la titularidad de extensas hectáreas. Según reportaron diversos medios locales durante el despliegue, la zona fue cercada mientras se registraban incidentes entre ambas partes.

¿Qué ocasionó el conflicto?

De acuerdo con vecinos de la zona, los predios en conflicto formarían parte de la comunidad campesina de Jicamarca. Los pobladores señalan que cuentan con documentos que respaldan su posesión en el anexo 11 del sector intervenido.

Desde otra posición, se ha indicado que una inmobiliaria sostiene ser propietaria de más de mil hectáreas en la zona de Carabayllo. Esta situación ha originado el proceso de desalojo que se ejecuta en el lugar.

En medio de esta controversia, los residentes aseguran que han habitado el área durante años y que mantienen constancias de adjudicación. También afirman que estos documentos fueron otorgados por la organización comunal del sector.

Durante el desarrollo del operativo se produjeron enfrentamientos entre los agentes policiales y parte de los vecinos presentes en la zona. La tensión escaló mientras se ejecutaban las acciones de desalojo en el perímetro intervenido.

En el lugar también se reportaron protestas que incluyeron la quema de llantas por parte de algunos manifestantes. Estas acciones se registraron mientras la Policía mantenía el control del área.

Un padre de familia informó que su hijo menor de edad resultó herido en medio de la intervención. El hecho fue atribuido a la actuación de los efectivos policiales desplegados en la zona.

Intervención de las autoridades

Durante el operativo se contó con la presencia de representantes del Poder Judicial en el sector intervenido. Su llegada se dio en el marco de las diligencias vinculadas al proceso de desalojo en curso.

El área permaneció cercada por la Policía Nacional mientras continuaban las acciones en el lugar. Las autoridades mantuvieron el control del perímetro en medio de la tensión generada por la disputa de los terrenos.