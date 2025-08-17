Un nuevo atentado generó alarma en Lima Norte. Un artefacto explosivo fue detonado dentro de un bus de transporte público en el distrito de Carabayllo, cuando la unidad de la empresa Huandoy había culminado su recorrido Carabayllo–Magdalena, según informó América Noticias.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 23 de la avenida Túpac Amaru, en el paradero final. Minutos antes, el conductor había dejado a su último pasajero, lo que evitó que se registraran víctimas.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que la parte trasera del vehículo se vio impactada por la explosión, que provocó daños materiales severos: lunas destrozadas, forados en la carrocería y asientos dañados. El conductor salió ileso.

Investigación por presunta extorsión

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar para analizar los restos del artefacto. La Comisaría de El Progreso asumió la investigación bajo la hipótesis de un ataque extorsivo.

Trabajadores de la empresa revelaron que vienen recibiendo amenazas de bandas criminales que les exigen S/100 mil para dejarlos operar sin represalias. “La situación es crítica, no podemos seguir trabajando con miedo”, declaró un representante de la empresa, quien pidió acciones urgentes al Gobierno.

Respuesta policial

La Policía Nacional activó el protocolo de emergencia, cerró el perímetro y recolectó evidencias. Además, se revisan los videos de vigilancia para dar con los responsables. El caso fue derivado a las unidades especializadas en delitos de extorsión y terrorismo urbano.

Las autoridades recalcaron que la rápida evacuación y el hecho de que el bus estuviera vacío en el momento de la explosión evitaron una tragedia mayor.