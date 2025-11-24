Un nuevo ataque vinculado a la extorsión a empresas de transporte público dejó dos personas heridas la noche del domingo en Carabayllo, luego de que un sujeto fingiera ser pasajero, abordara una van colectiva y disparara contra el conductor y su copiloto, tras dejar una carta con amenazas.

Según información policial, el agresor abordó la unidad cuando esta iniciaba su ruta. Minutos después, entregó una carta extorsiva dirigida a la empresa y abrió fuego.

Una testigo declaró a RPP que el atacante disparó hasta siete veces contra el conductor Hugo Vásquez Cordero, alcanzando también a Angélica Isabel Barrionuevo Oliva, quien iba en el asiento delantero.

Heridos fueron trasladados a Puente Piedra

Ambas víctimas fueron llevadas de inmediato al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, en Puente Piedra.

El conductor se encuentra fuera de peligro , según informó el centro médico.

, según informó el centro médico. La pasajera Angélica Barrionuevo permanece consciente, pero debe ser sometida a una operación luego de recibir dos impactos de bala en la espalda.

Familiares pidieron acelerar el procedimiento quirúrgico y solicitaron donación de sangre para la intervención.

Atacante grabó el crimen y lo difundió en redes sociales

El delincuente grabó el ataque con su celular y difundió el video en redes sociales antes de darse a la fuga. La carta encontrada dentro del vehículo exige que la empresa deje de realizar pagos a un reo del penal Castro Castro, lo que refuerza la hipótesis de una disputa extorsiva.

Las evidencias —el video, la carta y los casquillos recuperados— ya fueron entregadas al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para complementar las diligencias.

Nuevo caso en pleno estado de emergencia

El ataque ocurre mientras el distrito se encuentra bajo estado de emergencia, medida dispuesta para enfrentar el incremento de delitos violentos vinculados al cobro de cupos y al control de rutas de transporte. La Policía continúa con las pesquisas para identificar al agresor y establecer si pertenece a una organización criminal ya registrada en la zona.