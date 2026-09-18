Un hombre de aproximadamente 30 años murió luego de ser atacado con un arma de fuego durante la noche del último jueves en el distrito de Carabayllo. De acuerdo con el reporte de Exitosa, el hecho se registró en la zona de La Cumbre, donde vecinos escucharon varios disparos y encontraron a la víctima tendida en la vía pública.

Los testigos señalaron que el hecho ocurrió cerca de las 8 de la noche en la calle Miguel Grau. Asimismo, indicaron que los responsables llegaron a bordo de una motocicleta y efectuaron más de 10 disparos contra el hombre.

Al menos seis proyectiles alcanzaron a la víctima, quien murió en el mismo lugar del ataque. Tras escuchar las detonaciones, residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

Investigación en curso

Agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acudieron al punto donde ocurrió el crimen para recoger evidencias. Durante la inspección de la escena se encontraron 11 casquillos de bala, los cuales fueron incorporados a las diligencias.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada por las autoridades. Sus restos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para establecer su identidad y continuar con la investigación.

Una de las primeras hipótesis que maneja la Policía apunta a un posible ajuste de cuentas como móvil del ataque. Esta versión todavía debe ser corroborada mediante las diligencias y la información que los investigadores logren recopilar.

Los agentes continúan reuniendo testimonios y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos. También buscan determinar quiénes participaron en el ataque y establecer las circunstancias que llevaron al asesinato.

Tras lo ocurrido, residentes de La Cumbre manifestaron su preocupación por el hecho registrado en la vía pública. Los vecinos solicitaron una mayor presencia policial y la realización de operativos en la zona para prevenir nuevos hechos delictivos.