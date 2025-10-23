Durante la primera noche del estado de emergencia en Lima y Callao, un hombre fue asesinado a balazos en el distrito de Carabayllo. La víctima, identificada como Juan Montufar Gómez, de 62 años, se desempeñaba como jardinero municipal y cumplía labores de vigilancia en una vivienda ubicada en el asentamiento humano Las Lomas.

Según informó América Noticias, Montufar fue hallado sin vida sobre una cama, con múltiples impactos de arma de fuego. Según indicaron sus familiares, no había recibido amenazas ni tenía problemas personales que pudieran alertar sobre un ataque de este tipo.

Sin presencia policial durante el ataque

Vecinos aseguraron haber escuchado varios disparos durante la noche, pero pese a las restricciones y despliegue de seguridad por el estado de emergencia, la zona no contaba con patrullaje policial al momento del crimen.

El hecho ha generado preocupación e indignación entre los residentes, quienes denuncian una constante situación de vulnerabilidad ante bandas criminales.

Los allegados de la víctima pidieron que el caso no quede impune.

“Mi papá no tenía enemigos, solo hacía su trabajo y ayudaba a cuidar esa casa por las noches”, relató un familiar a los medios locales.

¿Tráfico de terrenos detrás del crimen?

Vecinos indicaron que en el sector existiría una fuerte presencia del tráfico de terrenos, una actividad ilegal que ha propiciado enfrentamientos y violencia en Carabayllo.

Las autoridades policiales han iniciado investigaciones para determinar si el asesinato estaría relacionado con estas mafias o con otro tipo de amenazas criminales en el área.