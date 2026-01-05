El alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza fue víctima de un nuevo atentado, esta vez contra su vivienda ubicada en el jirón Sánchez Cerro. Desconocidos a bordo de una motocicleta sin placa lanzaron una granada tipo piña contra la puerta de su domicilio.

El incidente ocurrió la del pasado 3 de enero alrededor de las 8:00 p.m., cuando los atacantes arrojaron el artefacto sin retirar el seguro y huyeron con rumbo desconocido. El Serenazgo alertó a la Policía Nacional y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), que retiró el explosivo intacto del lugar.​

La autoridad edil relató que no se encontraba en casa ya que participaba en la presentación oficial de candidatos de Somos Perú en Lince, acompañando a su hija. Su familia regresó tarde esa noche sin conocimiento del atentado.​

Sospecha de tráfico de terrenos

Según su testimonio, Mendoza sospecha que el ataque está vinculado al tráfico de terrenos en el distrito, aunque negó haber recibido amenazas directas previas. Además, afirmó que no cambiará de domicilio ni permitirá que estos hechos lo intimiden.​

Tras el ataque, anunció que formalizará una denuncia ante la PNP, primera vez tras cinco atentados durante su gestión. El cuarto ataque ocurrió el 20 de diciembre durante una ceremonia de obra en Sol Naciente Etapas II-III.​

La Municipalidad de Carabayllo emitió un comunicado para rechazar el ataque anterior confirmando la irrumpida de sujetos que detonaron explosivos durante un evento público.​

Mientras tanto, los agentes de la PNP continuan realizaron diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil exacto del atentado perpetrado cerca de una comisaría.