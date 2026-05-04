Un conductor de mototaxi fue asesinado tras ser atacado con disparos en la ampliación de la avenida Chimpu Ocllo, en el sector Santa Isabel del distrito de Carabayllo. El hecho ocurrió cuando la víctima realizaba su recorrido habitual en la zona.

Según el reporte de RPP, la víctima fue identificada como Víctor Fernando Flores Corrales, de 31 años, quien conducía una unidad de la empresa Consorcio Translima Norte S. A. C.

Ataque en plena vía pública

De acuerdo con las primeras diligencias, el mototaxista habría sido seguido por dos personas que se desplazaban en una motocicleta. Los atacantes lo habrían interceptado en la vía y abierto fuego en repetidas ocasiones.

Testigos señalaron que los sujetos le cerraron el paso antes de efectuar los disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza del conductor, lo que le provocó la muerte en el lugar, cerca de su unidad.

Tras el ataque, agentes de la comisaría de Santa Isabel llegaron a la zona y procedieron a acordonar el área. Luego iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de información.

La Policía también abrió una investigación para identificar a los responsables del crimen. En el sector existen cámaras de videovigilancia que serán revisadas para reconstruir lo ocurrido.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las indagaciones para ubicar a los implicados en el asesinato. Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones vinculadas al caso.

El hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en el distrito. La información recopilada por las cámaras y testimonios será clave para el avance de las investigaciones