Un buque operado por una naviera surcoreana sufrió una explosión seguida de un incendio en el estrecho de Ormuz, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur.

El incidente se produjo en aguas cercanas a los Emiratos Árabes Unidos, en una zona estratégica para el comercio mundial de hidrocarburos.

No se reportan víctimas

Según la cancillería surcoreana, a bordo del buque —identificado como el HMM Namu— viajaban 24 tripulantes, entre ellos seis surcoreanos y 18 extranjeros.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

“Se está investigando la causa de la explosión y el alcance de los daños”, indicó el ministerio.

Incidente ocurre en medio de tensión regional

El hecho se registra en un contexto de alta tensión en el Golfo, tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Desde entonces, Teherán ha restringido el tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.

Reportes de actividad militar en la zona

Medios estatales iraníes informaron que la Marina de ese país realizó disparos de advertencia en el estrecho, tras el ingreso de buques militares estadounidenses en el Golfo.

Estos movimientos forman parte de una operación para escoltar embarcaciones comerciales en la zona.

Investigación en curso

Las autoridades surcoreanas indicaron que continúan las investigaciones para determinar las causas del incidente, sin descartar ninguna hipótesis.

El buque afectado es un carguero de aproximadamente 180 metros de eslora, que navega bajo bandera panameña.