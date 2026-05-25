El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros como parte de las medidas para enfrentar la crisis política y económica que atraviesa el país.

El anuncio fue realizado durante un acto cívico en la ciudad de Sucre, en medio de protestas y bloqueos que exigen su renuncia.

“Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50%”, declaró el mandatario boliviano.

Gobierno enfrenta protestas y bloqueos

Rodrigo Paz afronta la mayor crisis desde el inicio de su gestión en noviembre pasado.

Desde principios de mayo, sindicatos de campesinos, mineros, maestros y obreros mantienen movilizaciones en distintas regiones del país.

Las protestas incluyen marchas y cerca de medio centenar de bloqueos de carreteras, según datos oficiales.

Las medidas de fuerza mantienen parcialmente cercadas ciudades como La Paz y El Alto, afectando el abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible.

Recorte salarial alcanza a ministros

El presidente confirmó que la reducción salarial también será aplicada a los integrantes de su gabinete ministerial.

Actualmente, el sueldo presidencial en Bolivia asciende a aproximadamente 24.000 bolivianos mensuales, equivalentes a unos 3.448 dólares, de acuerdo con un decreto vigente desde 2024.

Hasta el momento, el gobierno no precisó cuándo entrará en vigor oficialmente la medida ni el alcance de otros posibles ajustes económicos.

Crisis económica golpea a varias regiones

Bolivia atraviesa una de las crisis económicas más severas de las últimas cuatro décadas, según distintos sectores sociales y económicos.

La escasez de productos básicos afecta principalmente a las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba.

Los manifestantes cuestionan las políticas económicas implementadas por el gobierno y exigen mejoras salariales, además de soluciones frente al desabastecimiento.

Paz marcó distancia con gobiernos anteriores

Rodrigo Paz llegó al poder con la promesa de romper con las políticas impulsadas durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

Desde el inicio de su gobierno, fortaleció vínculos con Estados Unidos, organismos financieros internacionales y sectores empresariales.

Sin embargo, distintos gremios laborales y sindicatos han rechazado las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo.