El músico y compositor peruano Lucho Quequezana anunció su nueva gira “Andino Tour Perú”, que recorrerá siete ciudades del país desde el próximo 18 de julio de 2026.

La gira incluirá presentaciones en Arequipa, Huancayo, Huaraz, Puno, Trujillo, Cusco y Lima, como parte de una propuesta enfocada en conectar sonidos tradicionales peruanos con elementos contemporáneos.

El anuncio llega luego de la reciente colaboración musical entre Quequezana y Beoga, agrupación irlandesa vinculada al universo artístico de Ed Sheeran.

El encuentro con Beoga y “Cariñito” en Lima

La conexión entre el músico peruano y Beoga comenzó mediante una reunión virtual organizada por productores relacionados con la visita de la banda al Perú.

Según relató Lucho Quequezana, los integrantes de Beoga mostraron interés por los instrumentos tradicionales presentes en su estudio y comenzaron a tocar juntos de manera remota.

Posteriormente, el encuentro continuó en Lima con la grabación de un episodio del programa digital “Cabina Libre”.

“Los invité a mi estudio y grabamos un episodio de mi programa de streaming. Tocamos juntos y la química fue instantánea y muy divertida”, comentó el músico.

Horas después, la experiencia se trasladó a una presentación en un bar de Miraflores, donde interpretaron distintas canciones junto al público.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando los músicos interpretaron “Cariñito”, fusionando sonidos andinos y europeos en un escenario limeño.

Durante la presentación, integrantes de Beoga presentaron a Lucho Quequezana como “uno de los tesoros nacionales del Perú”.

Invitación para participar en nuevo disco

El vínculo artístico entre ambas propuestas musicales continuó creciendo luego del encuentro en Lima.

De acuerdo con el anuncio realizado por el músico peruano, Beoga lo invitó a participar en su próximo disco, fortaleciendo un intercambio cultural que proyecta la música peruana hacia escenarios internacionales.

La colaboración ocurre en medio de la expectativa generada por la llegada de Ed Sheeran al Perú y el interés internacional por propuestas musicales latinoamericanas.

Fechas y ciudades del “Andino Tour Perú”

La gira nacional iniciará el 18 de julio de 2026 y recorrerá las siguientes ciudades:

Arequipa

Huancayo

Huaraz

Puno

Trujillo

Cusco

Lima