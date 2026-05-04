La ministra Educación, María Esther Cuadros, solicitó al Congreso la aprobación de un crédito suplementario destinado a fortalecer los programas de becas que administra el Pronabec. El pedido busca asegurar el financiamiento de nuevas vacantes en Beca 18 y la Beca Generación del Bicentenario.

La solicitud presenta este lunes ante la Comisión de Educación contempla recursos adicionales que permitirían ampliar la cobertura de beneficiarios en la próxima convocatoria. Según lo planteado por el sector, el objetivo es atender a estudiantes que buscan acceder a estudios superiores y de posgrado.

¿Para qué servirá este presupuesto?

La titular del sector de Educación explicó la distribución de los recursos solicitados. Según indicó, una parte del financiamiento está destinada a estudios de pregrado y otra a programas de posgrado en el extranjero.

“Para poder atender a 5.316 becarios más, se ha solicitado un presupuesto de 105 millones y para la Beca Generación del Bicentenario se ha solicitado 14 millones para poder subvencionar a entre 147 y 150 nuevos becarios”, explicó.

La funcionaria precisó además que el presupuesto actual permite cubrir las becas ya asignadas en el proceso vigente. El nuevo requerimiento está orientado a una convocatoria adicional que busca ampliar el alcance de ambos programas.

¿Cómo funcionan los programas de becas?

Beca 18 financia estudios de pregrado en universidades e institutos públicos y privados dentro del país. Por su parte, la Beca Generación del Bicentenario cubre estudios de maestría y doctorado en instituciones del extranjero.

El Ministerio de Educación señaló que, de aprobarse los recursos solicitados, se podrá ejecutar una nueva convocatoria este año. Esta medida permitiría incrementar el número de jóvenes beneficiados en ambos programas.

La ministra también informó que el Pronabec atraviesa un proceso de reestructuración interna. Este proceso incluye la revisión del diseño de los principales programas de becas.

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