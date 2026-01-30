El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en conjunto con la Policía Ambiental, rescató un mono machín blanco que vivía enjaulado afuera de una vivienda en Carabayllo. Los vecinos de la zona denunciaron que la especie silvestre se encontraba en condiciones de maltrato extremo.

El primate permanecía confinado en una jaula de apenas 1 metro por 1.5 metros, expuesto día y noche en la vía pública de la Segunda Etapa de San Benito. Los habitantes grabaron videos que mostraban un collarín metálico alrededor de su cuello para restringir sus movimientos, lo que generó indignación generalizada.

En las imágenes se observa que el animal recibía alimentación inadecuada, como un pedazo de torta, en lugar de los insectos y frutas propias de su dieta natural. Los vecinos habían alertado sobre esta situación desde hace un año, pero un intento previo de rescate fracasó cuando la familia ingresó la jaula a su domicilio.

Familia lo tenía desde hace dos años

Según el reporte de Exitosa, contactó la familia confirmó tener al mono como mascota desde hace dos años. Aunque la presunta dueña no se encontraba en ese momento, los familiares manifestaron disposición para entregarlo a las autoridades ambientales.

Durante el procedimiento de rescate, personal de Serfor sedó al animal para extraerlo sin riesgos. Una mujer vinculada a la vivienda salió y exigió: “Si se lo van a llevar, se lo lleven ya”, según reportó la prensa..

Ley prohíbe tenencia de fauna silvestre

La Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, prohíbe explícitamente la captura, tenencia o comercialización de monos machín y otras especies silvestres como mascotas. Solo centros de rescate o zoocriaderos autorizados pueden mantener estos animales bajo estrictas regulaciones.

La tenencia ilegal contribuye a la disminución de poblaciones silvestres y altera el equilibrio ecológico. Los monos machín blanco son parte de la fauna nacional protegida que no puede ser extraída de su hábitat natural sin autorización especializada.

Tras su rescate exitoso, el mono machín blanco recibirá atención veterinaria especializada en un centro autorizado por Serfor. Las autoridades ambientales investigarán a la familia responsable por presunto maltrato animal y tenencia ilegal de especie protegida.