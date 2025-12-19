Este jueves por la noche, un trabajador de la empresa ladrillera Pirámide fue gravemente herido tras ser atacado a balazos cuando retornaba a su vivienda por la avenida La Colca, en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima. De acuerdo con las primeras diligencias policiales, dos sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta interceptaron a la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de huir con rumbo desconocido.

“Estaba nervioso, me comentó que la fábrica viene siendo extorsionada, por lo que han comentado dentro del ámbito laboral”, declaró el hermano del trabajador para RPP.

Tras el ataque, el hombre fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital de Puente Piedra; sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser derivado al hospital Edgardo Rebagliati, donde permanece internado con pronóstico reservado. Agentes de la Policía Nacional llegaron a la zona para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

“Vamos a hacer un plantón en la empresa para que se tomen medidas de seguridad, porque esto no es un caso aislado”, advirtió el familiar, al señalar que los trabajadores temen por su integridad ante la falta de protección.

La víctima fue identificada como Odar Olarte Mercado, de 42 años. El ataque se produce en un contexto de violencia reiterada, ya que en noviembre pasado el jefe de seguridad de la ladrillera Pirámide, Carlos Alberto Flores Zegarra, fue asesinado de diez disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo, en el distrito de Puente Piedra.