Un intento de asalto armado quedó frustrado gracias a la rápida reacción de un vigilante privado en una pollería ubicada en la avenida Túpac Amaru, distrito de Carabayllo. El agente de seguridad abrió fuego contra dos delincuentes que habían ingresado al establecimiento con la intención de robar el dinero de la caja registradora.

Las imágenes de videovigilancia del negocio muestran el momento exacto en que los dos asaltantes irrumpen en el local y obligan a uno de los vigilantes a alejarse de su posición. Los sujetos aparentemente buscaban acceder directamente a la zona de cobros para apoderarse del efectivo.

Sin embargo, otro agente de seguridad que se encontraba en el lugar logró reaccionar a tiempo. En cuestión de segundos desenfundó su arma de fuego y disparó en múltiples ocasiones contra los delincuentes, quienes decidieron abandonar su objetivo criminal y emprender la huida de inmediato.

Asaltantes escaparon ilesos

Pese a los disparos efectuados por el vigilante, los malhechores consiguieron salir del establecimiento sin sufrir heridas. Las balas no alcanzaron a los sujetos, quienes se dieron a la fuga antes de que llegaran efectivos policiales al lugar de los hechos.

La Policía Nacional del Perú inició las investigaciones del caso y viene realizando el análisis detallado de las grabaciones de seguridad para lograr la identificación plena de los responsables. Las autoridades trabajan en la ubicación y captura de los delincuentes.

Los administradores del local gastronómico han preferido mantener reserva sobre el incidente y no realizar declaraciones públicas. No obstante, fuentes cercanas informaron que la gerencia decidió incrementar las medidas de protección ante el temor fundado de que los delincuentes intenten un nuevo ataque contra el establecimiento.