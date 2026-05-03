El cardenal Carlos Castillo se pronunció este domingo sobre el operativo militar en Colcabamba (Huancavelica). El Arzobispo de Lima criticó la labor de las Fuerzas Armadas tras asesinar a cinco jóvenes a bordo de una camioneta antes de comprobar que tengan vínculos con el delito de narcotráfico.

Las palabras del cardenal Castillo se dieron durante un mensaje por el quinto domingo de Pascua en la Catedral de Lima. Según su discurso, la medida adoptada por el CCFFAA partió desde un prejuicio.

“Vamos a rezar por los jóvenes de Colcabamba que han fallecido a consecuencia de los disparos de sectores de la Fuerza Armada que desgraciadamente no cumplieron su deber y, en vez de verificar, hicieron un prejuicio y mataron a estos chicos”, indicó.

El líder religioso aprovechó esta intervención para elevar una oración por el descanso de los fallecidos. Asimismo, exhortó a los peruanos a vivir una fe cristiana auténtica y expresó un mensaje a favor de la paz y el servicio a los demás.