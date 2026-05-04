El candidato presidencial Roberto Sánchez rechazó las declaraciones de Antauro Humala sobre una eventual recuperación de territorios actualmente pertenecientes a Chile. El líder de Juntos por el Perú precisó que esa postura no representa a su agrupación política ni forma parte de su plan de gobierno.

La polémica surgió luego de que Humala planteara revisar los tratados firmados en 1883 y 1929. Sus declaraciones abrieron un debate sobre las relaciones diplomáticas entre Perú y Chile.

¿Qué dijo Antauro Humala?

En declaraciones a Perú21, el exmilitar sostuvo que el Estado peruano debería reivindicar soberanía sobre Arica y Tarapacá. Incluso mencionó que ese objetivo podría alcanzarse mediante canales diplomáticos o por la vía armada.

“El Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada”, planteó.

Nada que “supuestas”, señor. Aquí bien claro lo dicho por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile:



Y aquí la entrevista completa, porque parece que no la ha visto: https://t.co/x5Gd4f8dvG https://t.co/U9SINyOtMW pic.twitter.com/j7eLrVhvEZ — Joma Gálaga (@jomagalaga) May 2, 2026

Las declaraciones generaron cuestionamientos en el país vecino. Algunos sectores políticos solicitaron reforzar la vigilancia fronteriza tras considerar preocupante el mensaje.

Entre ellos se pronunció el diputado chileno Johannes Kaiser. El legislador calificó estas expresiones como una amenaza y pidió mantener atención ante cualquier escenario de tensión.

Respuesta de Juntos por el Perú

Tras la controversia, Roberto Sánchez remarcó que actualmente no existe ningún conflicto territorial con Chile. Además, recordó que el fallo de la Corte de La Haya resolvió la delimitación marítima entre ambos países.

El candidato también aclaró que Antauro Humala no está autorizado para fijar posiciones oficiales sobre política exterior dentro de su partido.

“Las supuestas declaraciones hechas por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile, de ser ciertas, son de su absoluta responsabilidad. No representan la posición ni el programa de Juntos por el Perú, ni la mía. En absoluto”, aseguró.

Sánchez indicó que su propuesta busca fortalecer la cooperación con Chile y otros países de la región. Según explicó, priorizará una agenda basada en el diálogo y el entendimiento mutuo.

“En el gobierno del pueblo tendremos las mejores relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con el actual gobierno del presidente Kast, de Chile, y con todos los países de la región. Las relaciones de amistad con los países limítrofes serán una prioridad”, agregó.