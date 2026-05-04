El alcalde de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, John Vargas Campos, anunció que postulará a la comuna provincial de Ascope en las elecciones del 4 de octubre.
El burgomaestre lleva tres periodos consecutivos como autoridad edil en diferentes concejos. Vargas fue alcalde de Magdalena de Cao (2015-2018), Ascope (2019-2022) y Casa Grande (2023-2026).
Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del 2018 a la fecha, ha pasado por cinco organizaciones políticas: Apra, Alianza para el Progreso (APP), Súmate, Nueva Libertad y Podemos Perú.
“Hoy queremos llegar a Ascope nuevamente para hacer de Ascope la provincia que merece”, dijo.
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