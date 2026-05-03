Danilo Pinillos, secretario general del partido Un Camino Diferente, aseguró que lograron inscribir ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a todos los precandidatos a las alcaldías distritales y provinciales, así como al Gobierno Regional de La Libertad.
Detalló que la mayoría de listas inscritas son únicas, por lo que casi todos los afiliados registrados tienen asegurada su postulación en los comicios del 4 de octubre.
Pinillos también confirmó que Rosario Fernández irá a la Región.
“Tendremos nuestra presidenta regional, nuestra hermana, compatriota, compañera Charito Fernández Bazán, ella será nuestra próxima presidenta regional de La Libertad”, acotó.
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