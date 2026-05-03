Danilo Pinillos, secretario general del partido Un Camino Diferente, aseguró que lograron inscribir ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a todos los precandidatos a las alcaldías distritales y provinciales, así como al Gobierno Regional de La Libertad.

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Detalló que la mayoría de listas inscritas son únicas, por lo que casi todos los afiliados registrados tienen asegurada su postulación en los comicios del 4 de octubre.

Pinillos también confirmó que Rosario Fernández irá a la Región.

“Tendremos nuestra presidenta regional, nuestra hermana, compatriota, compañera Charito Fernández Bazán, ella será nuestra próxima presidenta regional de La Libertad”, acotó.

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