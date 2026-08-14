Un grave deterioro presenta la Pileta Ornamental de Tacna a pocos días de celebrarse el próximo 28 de agosto el 97º aniversario de la reincorporación de la Ciudad Heroica al Perú.

Es evidente la corrosión causada por el óxido, lo que ha causado el desprendimiento de sus ornamentos como uno de los dragones marinos que arrojaban agua hacia el interior, incluso se habría extraviado ya que ha desaparecido de la citada fontana.

Rotos se hallan los postes de farolas que forman parte del conjunto. (Foto: Adrian Apaza)

Asimismo en la base de la estructura se observa el levantamiento de las losetas de piedra debido al desgaste y la carga que han soportado durante décadas.

Durante el 2021 se intentó la puesta en valor de dicho elemento que forma parte del patrimonio cultural de Tacna, sin embargo debido a la ocurrencia de huaicos en el 2019 y la pandemia de la COVID-19 en el 2020 se tuvo que retrasar dicho proyecto.

Descolorido se encuentra el atractivo histórico en el centro de Tacna. (Foto: Adrian Apaza)

Cuenta con perfil técnico

Entrevistado sobre el tema ayer el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna Daniel Zegarra Rivera confirmó los daños que debido al desgaste y el paso a del tiempo ha sufrido la pileta ornamental. Indicó que existe un expediente técnico a nivel de perfil elaborado por el Ministerio de Cultura que debe priorizarse el próximo año.

Se tiene realidad un paquete para la intervención de tres elementos culturales de la región como son la Prefectura, la Catedral y la fuente, de las cuales las dos primeras ya han sido viabilizabilizadas por el Gobierno Regional mediante obras por impuesto, indicó.

Losetas de piedra se han levantado de su base por el paso de los años y la carga. (Foto: Adrian Apaza)

Patrimonio histórico

La Pileta Ornamental de Tacna fue instalada en el centro de la ciudad en 1869 luego de haber sido traída desde Europa con el diseño.

Está elaborada en fierro fundido, tiene tres niveles de fontana, representan las cuatro estaciones, presenta figuras de la mitología griega y tiene 6 metros de altura y 6 de diámetro.La pileta forma parte de la historia de la ciudad ya que era el lugar al cual llegan las familias para distraerse los domingos, sirvió para aliviar la sed de los pobladores así como de los soldados luego de la Batalla del Alto de la Alianza.