Tras publicaciones difundidas en redes sociales que aseguraban que Fernando Tuesta Soldevilla (exjefe de la ONPE) lideraría la auditoría de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que es falso.

A través de cuenta oficial X (antes Twitter), el organismo electoral desmintió estas versiones y aseguró que no tienen respaldo oficial.

El JNE explicó que actualmente se encuentra en una fase de convocatoria para conformar el Comité de Expertos en material electoral, instancia que acompañará el proceso de auditoría.

Dicha convocatoria está dirigida a expertos nacionales e internacionales, y aún no se ha realizado ningún anuncio oficial sobre sus integrantes.

AUDITORÍA

Como se conoce, el JNE informó sobre la realización de esta auditoría informática integral y una revisión técnica exhaustiva del proceso electoral correspondiente a la primera vuelta. La medida responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos utilizados durante los comicios.

Se hará la revisión de los procedimientos de datos electorales, así como los mecanismos tecnológicos y el conteo de resultados.