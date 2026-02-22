El alcalde de Surco, Carlos Bruce responsabilizó a la Municipalidad Metropolitana de Lima por la falta de acciones frente a los riesgos en la Vía Expresa Sur, luego del atropello de una menor de 13 años. A través de redes sociales, advirtió que la ausencia de infraestructura adecuada sigue poniendo en peligro a peatones.

“Vecinos, una menor de 13 años ha sido gravemente herida tras un nuevo atropello en la Vía Expresa Sur. YA BASTA”, escribió en su mensaje público.

En la misma publicación exigió la instalación inmediata de más puentes peatonales y soluciones definitivas para una vía que, según señaló, continúa exponiendo vidas.

Desde la Municipalidad de Santiago de Surco, el reclamo fue respaldado con un pronunciamiento institucional tras el accidente ocurrido la mañana del viernes.

“Un nuevo atropello en la Vía Expresa Sur dejó herida a una menor de 13 años. No podemos normalizar el riesgo permanente en esta zona”, indicaron.

Pese a que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha iniciado la instalación de puentes peatonales provisionales a lo largo de la Vía Expresa Sur como una medida temporal para mejorar la transitabilidad, estas estructuras aún no cubren todos los cruces críticos ni garantizan condiciones adecuadas de seguridad. Ante esta situación, la gestión de Carlos Bruce demandó una intervención inmediata y más amplia por parte de la gestión metropolitana

“Exigimos a la Municipalidad Metropolitana de Lima la instalación inmediata de más puentes peatonales. La seguridad no admite demoras ni indiferencia. Cada día sin acción expone vidas”, añadieron.

Este nuevo accidente vuelve a poner bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad en la Vía Expresa Sur, donde ya se han reportado accidentes similares en meses recientes. Vecinos y autoridades locales sostienen que se trata de un punto crítico que requiere intervención urgente.

Menor quedó con graves fracturas

El accidente se registró a las 9:43 a. m. frente al colegio Santa Teresita, en una zona de alto tránsito vehicular y constante flujo de estudiantes. Según la información preliminar, una motocicleta impactó a la adolescente cuando intentaba cruzar la vía.

Un video de una cámara de seguridad captó el momento exacto del atropello. En las imágenes se observa cómo la menor es embestida y sale despedida varios metros, quedando tendida sobre el asfalto.

Tras el impacto, vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia. Personal de rescate del distrito acudió al lugar y realizó la primera evaluación médica.

De acuerdo con el reporte inicial, la menor presentaba fractura de húmero y politraumatismos. Posteriormente fue trasladada por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia a la clínica Santa Martha del Sur, ubicada en San Juan de Miraflores, donde permanece bajo atención especializada.

La investigación del caso quedó a cargo de la Policía Nacional del Perú, que busca esclarecer las circunstancias del accidente. El conductor de la motocicleta fue identificado preliminarmente como Ray Valencia.

Las diligencias se iniciaron en la Comisaría de Surco, donde se recaban testimonios y se analizan los registros de las cámaras de seguridad. Las autoridades no descartan responsabilidades administrativas y penales.

Con la menor hospitalizada y las investigaciones en curso, la atención se centra ahora en las decisiones que adopte la Municipalidad Metropolitana de Lima. Vecinos y autoridades distritales esperan medidas concretas para reducir el riesgo en uno de los tramos más peligrosos del distrito.