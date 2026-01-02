Este viernes, la orquesta ‘Carlos Miguel y Orquesta’ emitió un pronunciamiento oficial condenando el ataque armado que sufrieron durante su presentación en Carabayllo, donde dos de sus integrantes resultaron heridos por impactos de bala. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la agrupación denunció la grave situación de inseguridad que enfrentan los artistas en el país.​

En el documento, la agrupación también expresó su profunda consternación por los hechos ocurridos durante el concierto.

“Carlos Miguel y Orquesta lamenta profundamente y denuncia los hechos violentos ocurridos durante el concierto en Carabayllo, donde dos de nuestros integrantes resultaron heridos. Ambos se encuentran en el hospital recibiendo atención médica con pronóstico reservado”, señalaron.

Critican indiferencia de autoridades

En esa misma línea, el grupo de cumbia fue enfático al criticar la falta de respuesta gubernamental ante la ola de extorsiones y violencia que afecta al sector artístico. Por ello, exigió medidas concretas para garantizar la seguridad tanto de los artistas como de la ciudadanía en general.

“Hoy, como peruanos, decimos ¡Basta! y exigimos una solución real y efectiva para garantizar la seguridad de nuestros artistas y de la ciudadanía en general”, demandaron.​

Finalmente, ‘Carlos Miguel y Orquesta’ agradeció el respaldo recibido por parte del público tras el violento episodio. “Agradecemos al público por su atención y apoyo en estos momentos difíciles”, concluyeron en el comunicado firmado por el cantante Carlos Miguel.​

El ataque ocurrió en el kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru cuando cuatro sicarios en motocicletas abrieron fuego contra los músicos. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanecen internados.