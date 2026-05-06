La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) presentó el nuevo diseño del carné universitario 2026, el cual este año está dedicado al Papa León XIV, en el marco del primer año de su pontificado. La entidad destacó este homenaje como un reconocimiento a su estrecho vínculo con el Perú y su contribución al ámbito universitario.

La Sunedu resaltó la trayectoria de Robert Francis Prevost Martínez, quien desarrolló gran parte de su labor pastoral en el norte del país y mantuvo una activa relación con instituciones académicas.

Durante ocho años fue Gran Canciller de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, siendo esta la única universidad peruana que tuvo al actual Papa como máxima autoridad eclesiástica.

Asimismo, se destacó su relación con la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde integró la Asamblea Universitaria entre 2017 y 2023 en representación del Episcopado Peruano. En 2023, recibió la Medalla de Honor Jorge Dintilhac en reconocimiento a su aporte al ámbito académico.

En cuanto al proceso de emisión, la Sunedu informó que el trámite del carné universitario 2026 se inició el 20 de abril a través del Sistema de Información Universitaria .

El documento tiene un costo de S/ 17.70, vigencia de un año y permite acceder al medio pasaje -50 % de descuento en transporte público-, beneficio válido de lunes a sábado desde las 5:00 a. m. hasta la medianoche.

#NotaDePrensa



La Sunedu presenta el nuevo diseño del #CarnéUniversitario 2026, dedicado al papa León XIV en el marco del primer año de su pontificado y en reconocimiento a su vínculo con el Perú y la comunidad universitaria del país.



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Además, recordó que los estudiantes pueden denunciar cualquier vulneración de este derecho ante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao o el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.