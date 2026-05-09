La Municipalidad Metropolitana de Lima inició un operativo de recuperación de espacios públicos en el kilómetro 10 de la Carretera Central, a la altura de la cuadra 66 de la avenida Nicolás Ayllón, en el distrito de Ate.

La intervención, dispuesta por el alcalde Renzo Reggiardo, permitió recuperar de manera pacífica 2,347.40 metros cuadrados y 280 metros lineales de vía metropolitana que permanecían ocupados irregularmente desde hace más de 20 años.

Según informó la comuna limeña, el área intervenida estaba conformada por 20 lotes con edificaciones de varios niveles, además de un mercado y un grifo, estructuras que obstaculizaban el tránsito vehicular y peatonal en una de las principales vías de la capital.

Antes del operativo, la Gerencia de Fiscalización y Control realizó las notificaciones correspondientes dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, exhortando a los ocupantes a retirarse voluntariamente. Ante el incumplimiento, se procedió con la recuperación física del espacio público.

Para el desarrollo de las acciones, la municipalidad desplegó maquinaria pesada, entre ellas excavadoras, cargadores frontales, volquetes, grúas y camiones cisterna.

Asimismo, participaron cerca de 700 efectivos de la Policía Nacional del Perú, agentes del Grupo de Intervenciones Rápidas y serenos municipales.

Además, la comuna informó que la Gerencia de Movilidad Urbana y Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) implementaron un plan de desvío vehicular para reducir el impacto en el tránsito y garantizar la circulación de peatones y conductores durante el operativo.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento que como parte de la recuperación de espacios públicos en la av. Nicolás Ayllón, se implementa el plan de desvío vehicular con el objetivo de minimizar retrasos y garantizar la fluidez del tránsito en la… pic.twitter.com/V2ECiJBCCw — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 9, 2026