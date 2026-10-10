Caso Liceo Naval: Idoneidad del abogado de la víctima en la mira.

El caso de presunta agresión sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja, sumó una nueva controversia en las últimas horas.

El nuevo abogado de la víctima, Juan Peña Flores, es hijo de Juan José Peña Aguilar, defensor de uno de los adolescentes vinculados con la investigación. Este último salió del país antes de la audiencia de ayer, viernes 9 de octubre.

Así fue revelado por el periodista Beto Ortiz, a través de su programa Beto a Saber, en Willax Televisión.

En el programa se cuestionó un eventual conflicto de intereses derivado del parentesco entre ambos letrados y se solicitó que especialistas en derecho aclaren si esta situación resulta legalmente admisible.

“¿Cómo es posible que padre e hijo defiendan a presunto agresor y víctima al mismo tiempo?”, preguntó Ortiz durante su intervención.

De acuerdo con la información difundida, Juan José Peña Aguilar acompañó al adolescente que representa durante una declaración en una comisaría de San Borja. Tras esa diligencia, el menor quedó en libertad y pasó a ser considerado testigo en el proceso.

Situación. Sin embargo, su salida del Perú, con destino a Miami, generó cuestionamientos debido a que está obligado a participar en las actuaciones judiciales.

Juan Peña Flores asumió la representación legal del escolar agraviado después de que el abogado Jorge Petrozzi renunciara al patrocinio.

La salida del anterior defensor se produjo en medio de desacuerdos con la familia del menor relacionados con el manejo mediático del caso que ha conmocionado al país desde que se inició el 15 de setiembre último.

El nuevo abogado deberá continuar con la defensa de los intereses del estudiante mientras avanzan las diligencias destinadas a esclarecer los hechos denunciados.

Como se sabe, en la víspera estaba programada una audiencia de esclarecimiento ante el Poder Judicial. Esta, que tuvo unas cuatro horas de duración, terminó sin mayor novedad, se informó.

La diligencia judicial buscaba contrastar versiones y precisar las circunstancias de la presunta agresión ocurrida el 15 de septiembre tras un torneo escolar de fútbol.

El juez a cargo del caso citó a una nueva audiencia para el jueves 15 de octubre.