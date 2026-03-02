Este domingo, el estudio jurídico del abogado César Nakazaki asumió la defensa legal de Adrián Villar Chirinos, de 21 años, investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, en media de la audiencia de prisión preventiva ante el Poder Judicial.

El abogado César Pérez Escobar confirmó la incorporación del equipo legal luego de visitar al detenido en la sede de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), ubicada en el distrito de La Victoria.

“Nos acaba de buscar la familia y vamos a tratar de participar en la audiencia”, declaró Pérez Escobar a RPP.

“Soy parte del equipo que va participando. Somos un equipo, está el doctor Nakazaki y el equipo del estudio”, indicó el letrado.

Pérez Escobar señaló que fue la familia del investigado quien se puso en contacto con el estudio para asumir su defensa en todas las diligencias y audiencias programadas en dicho proceso penal.

Como se sabe, el último jueves, el implicado fue detenido en un inmueble de la avenida Jorge Vanderghen, en el distrito de Miraflores. Adrián Villar Chirinos permanece este sábado aun bajo custodia policial.

La intervención estuvo a cargo de agentes de Inteligencia de Tránsito y de la unidad especializada en Accidentes de Tránsito, quienes lo pusieron a disposición de la justicia.

La medida se ejecutó por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio culposo, omisión de socorro en agravio de Lizeth Marzano Noguera y contra la administración de justicia, en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio del Estado.

Así se precisa en el requerimiento suscrito por la fiscal provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro, Yanet Brisvado Roller Rodríguez.