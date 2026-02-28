La familia de la deportista Lizeth Marzano presentó ante la Fiscalía un requerimiento formal para que se solicite al Poder Judicial nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, involucrado en el atropello que le costó la vida el pasado 17 de febrero en San Isidro. Así lo confirmó Carlos Grados, abogado de los familiares de la víctima, quien se encontraba en la sede de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, donde Villar cumple una detención preliminar de 72 horas desde el jueves.

Grados sostuvo que los elementos recabados hasta ahora ofrecen base suficiente para que el fiscal a cargo sustente la medida cautelar ante el juez. Entre los argumentos planteados figuran el peligro procesal, el riesgo de fuga y una presunta conducta orientada a evadir responsabilidades.

Stefano Miranda, abogado de policías involucrados en caso Marzano: Antes de que se haga mediático, la PNP solicitó la detención preliminar, pero la Fiscalía pidió impedimento de salida



El letrado cuestionó en particular la versión inicial que sostenía que el implicado se encontraba en un estado de shock, indicando que eso no habría sido así. Según la defensa de la familia, sumada a otros indicios de encubrimiento, refuerza la necesidad de asegurar su permanencia a disposición de la justicia.

El documento ya obra en poder del fiscal responsable del caso, quien deberá decidir si lo eleva formalmente al Poder Judicial para su evaluación. La familia espera que la autoridad actúe con celeridad ante la gravedad de los hechos investigados.

En paralelo, se informó que Gino Marzano, hermano de la deportista fallecida, no pudo acudir a la sede policial para rendir su declaración, prevista para las 3:00 p. m. de hoy. Una descompensación de salud lo impidió, por lo que se solicitó la reprogramación de su citación.

Este sábado 28 de febrero, entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana, están convocados a declarar ante las autoridades la expareja de Adrián Villar, Francesca Montenegro, y su padre, Juan Montenegro. Ambos deberán brindar su manifestación como parte de las diligencias que buscan esclarecer los hechos y las circunstancias que rodearon el caso.