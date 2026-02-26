El caso por la muerte de la deportista nacional, Lizeth Marzano Noguera, continúa generando cuestionamientos en torno a la actuación policial tras el atropello ocurrido el último 17 de febrero en la zona de El Golf, en San Isidro.

La defensa de la familia de la víctima identificó a los efectivos que acudieron horas después al inmueble donde se encontraba la entonces pareja del presunto responsable.

Según las investigaciones, los policías Jhon Matencio Arteaga y José Servan Noa llegaron a la vivienda de Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar. El joven no fue intervenido pese a que el hecho se encontraba dentro del periodo de flagrancia. Ello motivó la apertura de una revisión interna por un presunto accionar irregular.

Las diligencias están a cargo de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, que evalúa una posible omisión de funciones.

Los agentes involucrados rindieron su manifestación en el marco del proceso administrativo y fiscal en curso; aunque no quisieron brindar declaraciones a la prensa.

Posteriormente, se dispuso la detención preliminar por 72 horas de Adrián Villar, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga. En tanto, la Fiscalía busca esclarecer la secuencia exacta de los hechos, desde el momento del impacto hasta la intervención policial.

Imágenes

Como se sabe, registros audiovisuales difundidos muestran que Adrián Villar estuvo en el edificio donde reside su entonces pareja pocas horas después del atropello.

Las imágenes también lo captan reunido previamente con su padre, Rubén Villar, y su madrastra, Marisel Linares, en un parque cercano.

Asimismo, se observa el ingreso y salida de un agente policial del inmueble, hecho que ha incrementado las críticas sobre el procedimiento adoptado.