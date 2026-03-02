La audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por la muerte de Lizeth Marzano, fue suspendida este domingo por el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, a cargo del juez Adolfo Fernando Farfán Calderón. La diligencia se reanudará el martes 3 de marzo a las 3:00 p.m.

La defensa de Adrián Villar, a cargo del abogado César Nakazaki, solicitó un día hábil para revisar un informe policial que recién habría sido incorporado a la carpeta fiscal. Según explicó, el documento no estuvo disponible hasta la noche del sábado, lo que, a su juicio, impedía ejercer una defensa adecuada.

La audiencia, desarrollada de forma virtual, contó con la presencia de Adrián Villar, quien se identificó al inicio, junto a sus padres, Marcela Chirinos Ayala y Rubén Villar Froletz.

El fiscal Henry Zavaleta Polo indicó que la DIVPIAT presentó un informe sobre las pericias del accidente, en el que se constata que Villar habría contactado a Juan Gilberto Montenegro, padre de su expareja.

No obstante, la revisión del celular no registró llamadas ni mensajes, lo que llevó a la Fiscalía a plantear la hipótesis de una posible eliminación de evidencia. Por su parte, Nakazaki cuestionó otro informe policial que indicaba que Villar planeaba viajar a Cajamarca, calificándolo de falso.

El fiscal se mostró en contra de la solicitud de suspensión, alegando que la defensa había mantenido un rol activo y debía estar al tanto de los documentos. Sin embargo, el juez consideró comprensible la petición y resolvió declarar infundado el requerimiento del Ministerio Público contra el aplazamiento.

“Procedemos a instalar la audiencia tal como se ha establecido, dentro del plazo. Fiscalía va a emitir su requerimiento y luego se va a suspender la audiencia por el término que está solicitando la defensa para que pueda sustentar debidamente el requerimiento”, indicó el magistrado.

Finalmente, ambas partes aceptaron la decisión, y la Fiscalía contó con 30 minutos para presentar su pedido de prisión preventiva. Tras culminar con la presentación, la audiencia quedó suspendida hasta el martes 3 de marzo.