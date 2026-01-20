Siete años después del fatídico incendio en la galería Nicolini que conmocionó al país, la Policía Nacional logró capturar a Vilma Zeña Santamaría, quien había permanecido prófuga desde 2018 tras apelar su condena de 32 años de prisión por explotación laboral y esclavitud.

La detención, concretada este martes 20 de enero, representa un avance en la búsqueda de justicia para los familiares de Luis Huamán Villalobos (19) y Jovi Herrera Alania (20), quienes fallecieron encerrados en un container durante el siniestro del 22 de junio de 2017.

Condena confirmada por Corte Suprema

El pasado 16 de enero, la justicia ratificó las sentencias contra Vilma Zeña Santamaría y Jonny Coico Sirlopu por mantener en condiciones infrahumanas a ambos jóvenes en el interior de un container dentro de la galería ubicada en el Centro de Lima.

Los trabajadores permanecían retenidos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. sin posibilidad de salir, situación que les impidió escapar cuando se desató el incendio. Las desgarradoras imágenes de ambas víctimas pidiendo auxilio desesperado mientras los rescatistas intentaban llegar a ellos dieron la vuelta al país.

Años de fuga tras apelar sentencia

En 2018, el Poder Judicial dictó 35 años de prisión efectiva para Coico Sirlopu y 32 años para Zeña Santamaría. Sin embargo, la mujer presentó un recurso de apelación contra la sentencia y posteriormente se dio a la fuga, permaneciendo prófuga durante años.

Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 mil soles por información que condujera a su paradero, iniciativa que finalmente permitió su ubicación y captura por parte de efectivos policiales.

📢 El Programa de Recompensas del #Mininter ofrece S/ 50 000 por información que ayude a la ubicación y captura de Vilma Marveli Zeña Santamaría, dueña de contenedor donde dos jóvenes murieron calcinados el 2017.



🗞️ Más información➡️ https://t.co/4z3WHzI1RS#TuDatoTeRecompensa pic.twitter.com/tkRaG0TjEq — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) July 3, 2023

Por el momento, Zeña Santamaría se encuentra en la sede principal de la Dirección de Investigación Criminal, ubicada en la avenida España, donde se están realizando las diligencias de rigor correspondientes a su detención. Durante su traslado fue atajada por la prensa e insistió en su inocencia y la de su pareja.

Posteriormente, deberá pasar por el proceso de clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser trasladada al centro penitenciario donde cumplirá los 32 años de condena dictados por la justicia peruana.