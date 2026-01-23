El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dio a conocer la situación judicial de Vilma Zeña Santamaría, quien fue capturada por la Policía Nacional luego de permanecer prófuga por el caso Nicolini.

Tras su captura el 20 de enero, las autoridades policiales y penales continúan con el proceso de clasificación de Vilma Zeña Santamaría, quien fue condenada a 32 años de prisión por los delitos de explotación laboral y esclavitud.

Zeña Santamaría cumplirá su condena por ser considerada responsable ante la justicia peruana de la muerte de dos jóvenes trabajadores de la Galería Nicolini, en el Centro de Lima.

Pesaba sobre ella una requisitoria y figuraba en la lista de los más buscados del país, según el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), que ofrecía S/50.000 por información sobre su paradero.

Ahora bajo custodia de las autoridades policiales, el INPE informó que Zeña Santamaría se encuentra en la carceleta del establecimiento penitenciario Ancón II. Luego de su captura, la detenida calificó el hecho como “algo fortuito”.

No obstante, aún no se ha determinado si permanecerá en este penal, ya que está a la espera de ser clasificada al centro penitenciario donde cumplirá la sentencia de 32 años.

Cabe recordar que, en 2018, Vilma Zeña Santamaría y Jonny Coico Sirlopu fueron condenados a 32 y 35 años de prisión efectiva, respectivamente, por los delitos de explotación laboral y esclavitud.

La resolución judicial de primera instancia fue apelada por Zeña Santamaría, quien luego se dio a la fuga y permaneció con paradero desconocido. En diciembre de 2025, se confirmó nuevamente la sentencia de 32 años en su contra.

Además de la pena de prisión, los condenados fueron inhabilitados para contratar con el Estado durante el tiempo de sus respectivas sentencias y deberán pagar un total de S/20 000 a los sobrevivientes en concepto de reparación civil.

En cuanto a los herederos legales de las dos víctimas fallecidas, los condenados deberán abonar adicionales S/479 000 y S/459 000, respectivamente.