El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el Censo Nacional 2025 alcanzó un avance del 49,1% en viviendas empadronadas. Gaspar Morán, jefe de la entidad, indicó que hasta el momento se han censado 6 millones 830 mil 231 viviendas en todo el país.

Departamentos como Tumbes, Huánuco, San Martín, Junín, Piura, Arequipa, Amazonas, Puno y Lambayeque superaron el 50% de cobertura.

El INEI implementó un sistema de monitoreo en tiempo real que permite ubicar a censistas y jefes de brigada en el territorio nacional. Según Morán, este mecanismo busca garantizar la integridad del personal y resolver de manera inmediata los problemas técnicos o incidentes que puedan presentarse durante las jornadas.

Los censistas cuentan con un botón de alerta en sus tablets que activa protocolos de seguridad en coordinación con la Policía Nacional.

En Jauja, un grupo de censistas perdió comunicación tras desviarse por una trocha debido a un paro, pero fueron ubicados gracias a la geolocalización de sus equipos. Además, tablets robadas en jornadas previas fueron recuperadas en operativos policiales.