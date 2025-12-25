La Municipalidad de Lima ejecutó este jueves, un operativo de limpieza en las zonas de Mesa Redonda y Mercado Central tras la acumulación de residuos generada por las compras navideñas. Durante las últimas 24 horas, los equipos municipales retiraron aproximadamente 100 toneladas de desechos sólidos que incluyen cajas, plásticos, bolsas y envolturas dejadas por la intensa actividad comercial.​

El subgerente de Servicios a la Ciudad, Héctor Salvatierra, detalló que 40 operarios fueron asignados para la limpieza de estas áreas comerciales. El personal trabajó durante la noche, una vez que cerraron los establecimientos comerciales, para garantizar la eficiencia del operativo.​

“Hoy hemos intensificado la operación de limpieza pública. Nuestro personal ha barrido, y con cinco compactadoras hemos recogido todos los residuos en el emporio comercial”, manifestó en RPP.​

El operativo contó con cinco compactadoras para el recojo de basura y dos cisternas destinadas al lavado de calles. Cada cisterna fue operada por tres trabajadores que realizaron labores de limpieza profunda en las vías públicas.​

Preparativos para Año Nuevo

En esa misma línea, el funcionario municipal anunció que las acciones de limpieza continuarán desde el viernes 26 de diciembre como medida preventiva para mantener el orden en la zona de cara a las celebraciones de Año Nuevo. Además, estimó que la actividad comercial generaría nuevamente una cantidad considerable de residuos vinculados a decoraciones y empaques festivos.​

Salvatierra indicó que la municipalidad busca garantizar un entorno más limpio y seguro para los ciudadanos y visitantes que acuden a estos puntos comerciales, especialmente durante las festividades de fin de año.​

Este operativo forma parte de los esfuerzos de la comuna capitalina por fortalecer la limpieza y el mantenimiento en las áreas comerciales de mayor afluencia en Lima, particularmente durante fechas que concentran gran cantidad de compradores.