Ronald Zamudio Blas, de 53 años, fue asesinado de un disparo en la frente al resistirse al robo de su fondo AFP frente a la puerta de su vivienda en la cuadra 28 de la avenida Morales Duárez, ubicada en el Cercado de Lima.

Según América Tv, el crimen ocurrió cuando llegaba con su esposa, ambos fueron interceptados por dos delincuentes que se trasladaban en una motocicleta.

Uno de los asaltantes descendió para arrebatarle la mochila con el dinero recién retirado de un banco, mientras el otro reducía a la esposa. Zamudio enfrentó al ladrón en un forcejeo, momento en que recibió el disparo mortal antes de que ambos huyeran.

Familiares auxiliaron de inmediato a la víctima y llamaron a bomberos, que lo trasladaron al Hospital Carrión. Sin embargo, llegó sin signos vitales, confirmaron fuentes médicas.

La familia denuncia la lentitud policial y exige justicia rápida. La PNP recolecta evidencias y espera acceder a cámaras de seguridad cercanas para identificar la moto y capturar a los responsables.