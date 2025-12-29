Momentos de gran tensión se vivieron durante un incendio registrado en la cuadra 13 del jirón Chota, en el Cercado de Lima, cuando una niña quedó atrapada en el segundo nivel de una vivienda afectada por las llamas.

Según informó América Noticias, el siniestro se inició en el primer piso del inmueble y se propagó rápidamente por los ambientes iniciales, generando una densa humareda que impedía la evacuación de los ocupantes.

Intervención inmediata de los bomberos

Ante la emergencia, vecinos y transeúntes alertaron a las unidades de auxilio. Efectivos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegaron al lugar y ejecutaron maniobras de rescate para poner a salvo a las personas que no podían descender por la escalera interna.

Durante estas acciones, los bomberos priorizaron el rescate de la menor, quien se encontraba en riesgo debido a la inhalación de humo. La niña fue evacuada con éxito y puesta a buen recaudo.

Sin heridos tras el rescate

Tras el rescate, personal de salud brindó atención preventiva a los ocupantes de la vivienda. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas ni víctimas mortales, aunque el primer piso del inmueble quedó inhabitable por los daños ocasionados por el fuego y las altas temperaturas.

El incidente generó alarma entre los residentes de la quinta y de viviendas aledañas, debido a la cercanía de otras casas en la zona.

Las causas del incendio vienen siendo investigadas por la Policía Nacional del Perú, que no descarta un posible desperfecto eléctrico como origen del siniestro.