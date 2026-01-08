Una camioneta del Congreso de la República se volcó esta mañana en el carril exclusivo del Metropolitano, a la altura de la plaza Grau, en el Cercado de Lima, provocando la interrupción del tránsito de buses de sur a norte en plena hora punta.

El accidente ocurri ó en la intersección de la avenida Lampa con el jirón Cusco y afectó a cientos de pasajeros. El vehículo oficial, de placa EGO-836, terminó con las llantas hacia arriba tras un despiste.

De acuerdo a Canal N, el conductor, identificado como Enrique Javier Guardamino Vilcachagua, trabajador del Parlamento desde hace más de 15 años, resultó ileso y fue trasladado a la comisaría de Petit Thouars para las diligencias de ley. El trabajador del Congreso utilizó indebidamente la vía.

El dosaje etílico dio negativo y, según su versión, utilizaba la vía exclusiva por una presunta emergencia relacionada con la entrega urgente de documentos parlamentarios . En el interior de la unidad se hallaron objetos de uso habitual del personal oficial.

La volcadura generó una fuerte congestión, con más de 20 buses detenidos y pasajeros obligados a continuar su recorrido a pie.

Personal de la ATU y de la Policía Nacional realizó labores de remoción del vehículo, limpieza de la vía y habilitó un paso alternado para restablecer el servicio.