Un violento impacto se registró la noche del viernes en el Cercado de Lima, cuando tres trabajadores de limpieza fueron atropellados por una camioneta que perdió el control en el cruce de la avenida Alfonso Ugarte con el jirón Huancavelica. El conductor del vehículo fue detenido en el lugar por agentes de la Policía Nacional, quienes detectaron indicios de que habría manejado bajo los efectos del alcohol.

El impacto ocurrió a las 10:50 pm, cuando una camioneta marca Haval de color gris, avanzaba por el jirón Huancavelica con dirección de este a oeste. Antes de impactar contra los operarios municipales, el vehículo chocó contra la vereda, la fachada de un edificio y un hidrante ubicado en la esquina de ambas vías.

Al ser consultado por los efectivos policiales sobre las circunstancias del accidente, el conductor ofreció su propia versión de los hechos. El responsable del accidente fue identificado como Renzo Jesús Novoa Odicio, de 41 años, quien sostuvo que “habría pestañeado y perdió el control de su vehículo impactando inicialmente con la verma, luego con una fachada y un hidrante”, para después descender del auto y observar a tres personas vestidas de naranja caídas en la vía.

Los tres afectados fueron identificados como Luis Miller Campos Urquía, de 39 años; Luis Ángel Campos Sánchez, de 31 años; y Javier Armando Cortez Panez, de 20 años. Los trabajadores desempeñaban como operarios del área de Limpieza Pública de la Municipalidad Metropolitana de Lima y se encontraban en horario laboral cuando ocurrió el impacto.

El personal de serenazgo y los bomberos acudieron de inmediato al lugar para auxiliar a las víctimas, quienes fueron trasladadas a la Clínica Aviva. Según los médicos, Luis Miller Campos Urquía y Javier Armando Cortez Panez presentaban traumatismos múltiples a causa del accidente, mientras que Luis Ángel Campos Sánchez fue diagnosticado con traumatismo superficial en la cabeza y contusión en la cadera.

Durante la madrugada, los tres trabajadores fueron dados de alta con indicación de seguimiento médico en los próximos días. La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el alcalde Renzo Reggiardo dispuso que los operarios reciban acompañamiento y todo el respaldo institucional necesario para su recuperación.

Las imágenes de las cámaras de seguridad ya fueron incorporadas a las diligencias que conduce la unidad especializada. Las investigaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad del conductor y las circunstancias exactas que desencadenaron el siniestro.