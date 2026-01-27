Momentos de pánico vivieron los pasajeros de una combi cuando esta se incendió completamente la mañana de este martes, en el cruce de los jirones Huanta y Junín, frente a la Plaza Italia en el Cercado de Lima. La unidad de transporte de la empresa Transavisac, cubría la ruta San Juan de Lurigancho-Lince cuando un olor extraño empezó a incomodar a los usuarios.

El humo desprendido del motor trasero generó alarma inmediata al interior del vehículo y el conductor ordenó a los tres pasajeros descender por seguridad, antes de que una chispa provocara la explosión de la batería.​

“Nos percatamos a media cuadra, levantamos el asiento y reventó la batería”, relató un testigo a Panamericana.

Incidente causó congestión vehicular

El estallido extendió rápidamente las llamas por toda la unidad, que opera con petróleo bajo régimen de alquiler, haciendo inútil el extintor disponible. Testigos describieron explosiones sucesivas que generaron pánico entre transeúntes.

Dos unidades del Cuerpo de Bomberos llegaron cerca de las 5:30 a.m. para controlar el fuego, que dejó la combi totalmente destruida pero sin heridos ni víctimas fatales. La rápida evacuación evitó lesiones graves en los primeros minutos de la jornada laboral.​

En medio de las labores de los bomberos para controlar el fuego, la unidad permanecía en la vía pública interrumpiendo el tránsito, además la explosión habría afectado uno de los semáforos de la avenida que se encontraba muy cerca al incidente. Por su parte, representantes de la Municipalidad de Lima acudieron para evaluar los daños, mientras Transavisac continua investigando la falla mecánica .