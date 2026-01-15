El músico Julio César Lopez Taboada (54), fue asesinado a balazos por delincuentes que le robaron su camioneta mientras realizaba el servicio de taxi en el Cercado de Lima.

Su cuerpo fue hallado debajo del puente Fundición, en una zona desolada del asentamiento humano Nueva Caja de Agua, cerca de la vía de Evitamiento.

De acuerdo a América Noticias, peritos de criminalística confirmaron que presentaba impactos de bala y signos de una violenta agresión, además de hallarse dos casquillos percutidos en el lugar.

Según relató su esposa, Karla Cabrera, la víctima trabajaba como taxista en sus tiempos libres para mantener a sus dos hijos menores y también se dedicaba a la música.

El último contacto se produjo alrededor de la una de la madrugada, cuando Lopez Taboada informó que se encontraba por la Costa Verde con pasajeros. Tras esa llamada, su teléfono fue apagado y no se volvió a tener noticias hasta el hallazgo del cuerpo.

Agentes de la Depincri de El Agustino iniciaron las investigaciones y presumen que el músico fue interceptado en otro punto de la ciudad y luego trasladado al lugar donde fue ejecutado.

La familia exige justicia y mayor seguridad ante el incremento de la delincuencia en la capital.